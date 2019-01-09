İsrail basınında yer alan haberlere göre, Şin Bet Başkanı Nadav Argaman, “Tel Aviv Üniversitesi Dostları” adlı bir konferansta yaptığı konuşmada, 9 Nisan'da yapılması planlanan İsrail Parlamentosu Knesset seçimlerinin sonuçlarını etkileyebilecek dış müdahale girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Argaman ayrıca, “Yabancı ülkenin kime karşı müdahalede bulunacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Bu noktada hangi siyasi çıkarın rol oynadığını söyleyemem, ancak yabancı bir ülke Nisan seçimlerine müdahil olmaya çalışacak ve ben ne hakkında konuştuğumu biliyorum" dedi.

Öte yandan Argaman, erken genel seçimlere müdahale girişiminin siber saldırılar ve ileri teknolojik cihazların kullanılması yolu ile yapılacağını belirtti.

Kaynak: Yedioth Ahronoth