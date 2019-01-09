ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela'daki 7 kişi ve bazı kuruluşlara yaptırım kararının, yolsuzluk gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, Venezuela halkı yoksulluk çekerken milyarca dolarlık yolsuzluğa karıştıkları gerekçesiyle 7 kişi için yaptırım kararı alındığı ifade edildi.

"ABD'nin Venezuela halkının demokrasiyi sağlamak adına sarf ettiği çabaları desteklemek için diplomatik ve ekonomik unsurları kullanmaya devam edeceği" aktarıldı.

Venezuela, ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili de Dünya Ticaret Örgütüne şikayette bulundu.

Kaynak: AA