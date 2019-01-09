Ticaret savaşlarının ardından uluslararası piyasalardaki büyüme ivmesindeki düşüşden teknoloji devleri de etkilendi.

20 yıl sonra bir ilk yaşayarak, büyüme beklentisini 89-93 milyar dolar aralığından 84 milyar dolara çeken Apple'dan sonra, Güney Koreli teknoloji devi Samsung da 3 aylık faaliyet karı beklentisini yüzde 29 oranında düşürdü.

Dünya çapında yaşanan ekonomik yavaşlamanın çiplere olan talebi düşürdüğünü ve akıllı telefonların daha güçlü bir rekabetle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Samsung, düşük maaliyetli telefon serisini yenileme kararı aldı.

Dünyanın önde gelen telefon pazarlarından biri olan Çin, telefon sevkiyatlarının 3'te birini sağlıyor. Ülkenin Huawei, Xiaomi gibi markaları, Samsung ve Apple'dan daha ucuz telefonlar üretiyor. Ancak akıllı telefon piyasasındaki düşüşten bu şirketler de etkileniyor.

Kaynak: AP