Almanya'da birçok siyasetçi ve tanınmış kişinin kişisel bilgilerinin çalınarak sosyal medyadan paylaşılmasına dair Hessen eyaletinde yakalanarak gözaltına alınan 20 yaşındaki Alman öğrenci, yüzlerce politikacı ve ünlünün kişisel verilerini elde edip yayınladığını itiraf ederek, araştırmacılara hiç kimseyle bağlantısı olmadığını, yalnız hareket ettiğini söyledi.

İnternet Suçlarıyla Mücadele Merkezi Sözcüsü Georg Ungefuk, 20 yaşındaki gencin ailesiyle birlikte yaşadığını ve okuluna devam ettiğini belirtti.

Ungefuk, öğrencinin daha önce hiçbir mahkumiyeti olmadığını ve yaptıklarından pişman olduğunu aktardı.

Araştırmacılar pazar akşamı, gözaltıdan önce, Hessen eyaleti merkezinde bulunan gencin ailesine ait dairede arama yapmıştı.

Alman siyasetçilere siber saldırı

Almanya'da geçtiğimiz hafta, Başbakan Angela Merkel ve Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble'nin de aralarında olduğu çok sayıda siyasetçi ve tanınmış ismin kişisel bilgilerinin sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyadan paylaşılan bilgiler arasında kimlik fotokopileri, cep telefonu numaraları, ev adresleri, özel fotoğraflar ve mesajlar gibi kişisel veriler vardı.

Kaynak: AP News