İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümeti içerisinde yer alan partilerin başkanları, pazartesi günü yayınladıkları ortak bildiride, kasım ayında yapılması planlanan genel seçimlerin nisan ayının başında yapılması kararını aldıklarını açıkladı.
İsrail parlamentosu Knesset'in feshedilmesini de içeren kararın ardından seçim takvimi de işlemeye başladı.
İsrail’in Haaretz gazetesi seçim takviminin işlemesini anlatan bir zaman çizelgesi yayınladı. Seçim takvimi şöyle:
İsrail'de erken seçimden 54 gün önce, seçmen listeleri yayınlanır ve 3 gün içerisinde bu listeler doğrulanır.
Seçimlerden 47-48 gün önce, partiler aday listelerini Merkez Seçim Komitesi’ne sunmalıdır.
Seçimlerden 41-40 gün önce, partilerin aday listelerinden çıkarmak istedikleri isimleri bildirmelerinin son günüdür.
Seçimlerden 30 gün önce, Merkez Seçim Komitesi, tüm taraflardan adaylara dair nihai onayı alır veya adaylıktan çekilmesi gerekenleri ilan eder.
Seçimlerden 28 gün önce, Merkez Seçim Komitesi Başkanı, adayların ahlaki durumlarına ilişkin kararları açıklar.
Seçimlerden 21 gün önce, tüm seçmenlere bildirim gönderilir.
Seçimlerden 20 gün önce, Oylama Komitesi Başkanı atanır.
Seçimlerden 14 gün önce, parti seçim kampanyası yayınları televizyonda başlar ve Merkez Seçim Komitesi Başkanı propaganda serbestliğini duyurur. Oy kullanma yerleri açıklanır.
Seçimlerden 12 gün önce, denizaşırı İsrail misyonlarında ve denizdeki İsrail gemilerinde oy kullanma işlemleri başlar.
İsrail'de 9 Nisan seçim günüdür
Seçimlerden 8 gün sonra resmi sonuçlar açıklanır.
Cumhurbaşkanı, İsrail parlamentosu Knesset üyelerinden birine hükümet kurma görevi vermeden önce istişarelere başlar.
Seçimlerden 14 gün sonra, seçimlere ilişkin temyiz başvuruları işgal altındaki Kudüs’teki İdari Mahkemeye yapılabilir.
Kaynak: Haaretz