İsrail seçimlerine ırkçı propaganda damgası

İsrail ve Filistinlilerin birlikte yaşadığı Ramla’de asılan afişte başörtülü bir kadın fotoğrafı ve "Ramla'da yüzlerce yabancı evlilik vakası var ve hiç kimse umursamıyor" yazısı var.

Afişte ayrıca, "Yarın bu senin kızın olabilir (Eğer bir Müslüman ile evlenirse). Sadece güçlü Yahudi Evi Partisi, Yahudi Ramla'yı koruyacak" ifadeleri yer alıyor.

İsrail’de artan tepkiler üzerine Yahudi Evi Partisi'nin Ramla kentinde astığı 40’a yakın afişi kaldırdığı açıklandı.

Yahudi Evi Partisi'nin başkanlığını, İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett yürütüyor.

Netanyahu'nun partisi Likud da Tel Aviv'de asmıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, 30 Ekim'de yapılacak yerel seçimler için hazırlanan propaganda afişlerinin birinde, iki ayrı görsel kullanmıştı. Görsellerden birinde, elinde Filistin bayrağı olan bir Müslüman, “Yafa (Tel Aviv) İslami Hareketi” yazısı altında gösterilmişti. Afişin diğer görselinde ise, İsrail bayrağının yanında Tel Aviv-Yafa “İbranilerin başkenti” yazısı kullanıldı. Afişte ayrıca, “Tel Aviv sadece Likud’un hakkı” ibaresi yer almıştı.

Afrikalı göçmenler de hedef alınmıştı

Likud Partisi'ne ait bir başka afişte ise Afrikalı göçmenler hedef alınmış, afişin bir tarafında Afrikalı mülteciler, ellerinde Eritre bayrağı ve “Dilencilerin şehri” yazısı ile gösterilmişti. Afişin diğer tarafında İsrail bayrağının yanında “İbrani kenti” yazısı öne çıkarılırken, "Bu biziz ya da onlar" yazısı kullanılmıştı.

Kaynak: The Times of Israel, The Jerusalem Post