ABD'den 144 yıllık Uluslararası Posta Birliğine Çin vetosu

Trump yönetimi, İlk olarak 1874'te kurulan ve şu anda Birleşmiş Milletler tarafından yönetilen Uluslararası Posta Birliğini (UPU), ülkelerinden çekmeyi planladıklarını açıkladı. Karara gerekçe olarak Çin mallarının ülkelerine ucuza gelmesiyle ABD şirketlerinin zarara uğradığı gösterildi.

Washington merkezli The Will gazetesine açıklama yapan üst düzey bir ABD'li yetkili, "Alınan bu karar posta birliği yönetimin 'bu kusurlu sistemi' düzeltmesi ve daha iyi hale getirmesi için güçlü bir eylemdir" dedi.

Uluslararası Posta Birliği yasalarına göre bir ülkenin geri çekilmesi, çekilme ilanından bir yıl sonra yürürlüğe giriyor. Beyaz Saray, önümüzdeki yıl içinde Dışişleri Bakanlığının UPU üyesi ülkelerle ikili görüşmeler yapacağını açıkladı. Müzakerelerin başarılı olması durumunda yönetimin kararı geri çekmeye ve UPU'da kalmaya hazır olduğu açıklandı.

UPU Genel Müdürü Bishar A. Hüseyin yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin kararından dolayı üzgün olduklarını, konuyu görüşmek üzere ABD hükümet yetkilileriyle bir araya gelmek istediklerini söyledi.

ABD-Çin "ticaret savaşı"nın gelişimi

ABD ile Çin arasında bir "ticaret savaşı"nın başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergilerine cevaben, nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

ABD yönetimi ayrıca Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle toplam 50 milyar değerindeki Çin menşeli ürüne, temmuz ve ağustos aylarında yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe koydu.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürünü yüzde 25 gümrük vergisine tabi tutmaya başladı.

ABD Başkanı Trump 18 Haziran'da, Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolar değerindeki ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması talimatını vermişti. Çin'in misllemesi sonucu ABD, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamaya başladı.

ABD’nin Çin’den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi getirme kararının ardından Pekin, misilleme olarak 60 milyar dolarlık ABD ürününe ek vergi getirdi.

ABD Ticaret Bakanlığının resmi verilerine göre, geçen sene Çin'den ithal edilen tüm malların toplam değeri yaklaşık 505,5 milyar dolara tekabül etmişti. Bu yılın ilk yarısında Çin'den ithal edilen ürünlerin toplam değeri ise, 250 milyar dolar civarında gerçekleşti.

Kaynak: TRT Haber, The Hill