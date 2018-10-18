Fransa: Mısır'a satılan silahların kullanılma amacından sorumlu değiliz

Parly, Fransa Senatosunun Dışişleri ve Savunma Komisyonunda, Fransa'nın Mısır'a sattığı silahların halka karşı baskı kurmak amacıyla kullanıldığı iddialarını değerlendirdi.

"Ülkem sorumlu tutulamaz"

Parly, Fransa tarafından Mısır'a satılan savunma sanayii ürünlerinin Mısır ordusuna yönelik olduğunu ve bu silahların iç güvenliği sağlama faaliyetlerinde kullanılmasından ülkesinin sorumlu tutulamayacağını söyledi.

Parly, "Eğer Mısır, Renault Trucks tarafından üretilen ve uzun zaman önce ihraç ettiğimiz askeri malzemeleri sivil halka karşı kullandıysa, bu bizim hedeflediğimiz bir durum değildi. Mısır ile bir iş birliği ilişkimiz var ve aynı şekilde silah ihracatı konusunda da güçlü bir ilişkimiz olduğu doğrudur" dedi.

Rabia Meydanı katliamında o araçlar kullanıldı

Uluslararası Af Örgütü yayımladığı raporda, Fransa'nın 2012-2015 yıllarında sivil halka karşı kullanılmasına rağmen Sherpa ve MIDS tipi zırhlı araçları satmaya devam ettiğini belirtmişti.

Raporda, başta 14 Ağustos 2013'teki Rabia Meydanı katliamı olmak üzere ülkedeki çok sayıda saldırı ve baskınlarda güvenlik güçlerinin bu araçlardan açılan ateşle binden fazla kişiyi öldürdüğü aktarılmıştı.

"Mısır, Fransız Silahları Baskının Merkezinde" başlıklı raporda, Fransa'nın 2012-2017 yıllarında 4 milyar euro'luk silah satışı ile Mısır'ın bir numaralı müşterisi haline geldiği kaydediliyor.

Avrupa Birliği'nin (AB), Mısır'a silah ve güvenlik ekipmanı satışını yasaklayan 2013 ve 2014 tarihli direktiflerinin hiçe sayıldığı vurgulanan raporda, Fransa'nın Mısır'da uygulanan baskılar ve insan hakları ihlallerinde "suç ortağı" olduğu uyarısı yapılıyor.

Kaynak: AA