Brezilya ve Hindistan Zika virüsüyle mücadele ediyor

Enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla ya da kan ve cinsel ilişki yoluyla bulaşıyor.

Hamilelere bulaşması halinde, bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor.

Hastalığın, özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı ise yok.

Zika virüsu, Brezilya ve Hindistan'da birçok aileye kabus yaşatıyor.

Annelerin Zika virüsü mücadelesi

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki anneler, Zika virüsünün çocuklarına olan etkileriyle mücadele ediyor.

Annelerin çoğu, asla yürüyemecek ya da konuşamayacak olan çocuklarının sakatlıklarının ilk sarsıntısını atlatmaları için işlerinden vazgeçerek tüm gün çocuklarıyla ilgileniyor.

Annelerin bazıları, aylık yaklaşık 250 doların üzerindeki yemek, ilaç, ulaşım ve tedavi masraflarını karşılamak için mücadele veriyor.

Kimi anneler ise çocuklarıyla aynı rahatsızlığı paylaşan annelerin arasında bir teselli bulmaya çalışıyor.

Annelerin arasında depresyona girenler de var fakat bu ebeveynler, çocuklarına karşı güçlü bir sevgi ve daha iyi bir yaşam için umutlarını paylaşıyor.

Rosana, kızının tedavi masrafları nedeniyle zor durumda

28 yaşındaki Rosana Vieira Alves'in 3 kızı var ama neredeyse tüm dikkati mikrosefali olan 3 yaşındaki en küçük kızı Luana Vieira da Silva'nın üzerinde.

Herhangi bir aile desteği olmayan Rosana, Luana'nın ilaçlarının maliyeti ve ev giderleri yüzünden zor durumda.

Kızı Luana için tekerlekli bir sandalye almayı kendisi için zafer sayan Rosana, gözlerindeki, bağırsaklarındaki, kalça ve ayaklarındaki sorunların düzeltilmesi için kızının geçirmesi gereken 4 ameliyat nedeniyle endişeli.

Jackeline, uzun süre çocuk sahibi olamamıştı

28 yaşındaki Jackeline Vieira de Sousa, birkaç yıl önce nadir görülen bir komplikasyon nedeniyle çocuk sahibi olamamış, ardından ise kanserle savaşmıştı.

2015 yılında hamile kalan Jackline, hamileliği sırasında oğlu Daniel Vieira de Oliveira'nın mikrosefali olduğunu öğrenmişti.

Bebeğin hasta olduğunun öğrenilmesinin ardından kısa bir süre sonra Daniel'in babası, Jackline'dan boşandı. Daniel'in babası, Jackeline'e her ay yalnızca az bir miktar yardım ediyor.

Jackeline, oğlunun konuşamayacağı, yürüyemeyeceği ya da normal bir hayat süremeyeceğini biliyor. Yine de mucize bebeği için minnettar.

Hindistan'da Zika virüsü

Zika virüsü ile savaşan bir diğer ülke ise Hindistan. Hindistan'ın Racastan eyaletine bağlı Jaipur kentinde Zika virüsü tespit edilen kişi sayısının 72'ye ulaştığı belirtiliyor.

Jaipur'da Zika virüsü tespit edilen kişilerden 11'inin hamile olduğu açıklanmıştı.

Bölgede sağlık ekipleri yaklaşık 26 bin evde inceleme yapmıştı.

Zika virüsü

Zika virüsü, insanlara, enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor.

Sivrisinek sokması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı.

Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler gösteren hastalığın, özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı yok.

Kaynak: Reuters, AA