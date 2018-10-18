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Florida kasırganın ardından yağmacılarla mücadele ediyor

ABD'de Michael kasırgasının vurduğu güneydoğu eyaletlerinde yaşayan vatandaşlar, şimdi de silahlı yağmacılarla mücadele ediyor.

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Florida kasırganın ardından yağmacılarla mücadele ediyor

Silahlı yağmacılar, bir hafta önce Michael kasırgası sebebiyle tahliye edilen ve  elektriksiz kalan ev ve iş yerlerini hedef alıyor.

Florida bölge şerifi Jimmy Stanford, tahliye kararından bu yana bölgede yaklaşık 10 yağmacının tutuklandığını açıkladı.

Bölge sakinleri, yağmacıları uzak tutumak için sprey boyalarla "Yağmacılar vurulacak" yazıları yazmaya başladı.

26 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin güneydoğu eyaletlerini vuran Michael kasırgasında yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya çıktı. Florida başta olmak üzere arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kasırganın etkili olduğu 4 eyalette hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. 

Kasırga dolayısıyla bölgeden tahliye edilen binlerce kişi ise evlerine dönmek için arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasını bekliyor.

California merkezli veri analiz firması CoreLogic, Michael kasırgasının yol açtığı zararın 4,5 milyar doları bulabileceğini açıklamıştı.

Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael'ın, 1992'deki Andrew'den sonra ABD'yi karadan vuran en etkili kasırga olduğu ifade ediliyor. Kasırganın ilk görüldüğü Orta Amerika ülkeleri Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi yaşamını yitirmişti. 

Kaynak: AP, Reuters

Etiketler: kasırga, Florida, abd
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