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Fransa Maliye Bakanı Le Maire Suudi Arabistan ziyaretini iptal etti

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, gelecek hafta Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenecek "yatırım" konulu konferansa katılmayacağını açıkladı.

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Fransa Maliye Bakanı Le Maire Suudi Arabistan ziyaretini iptal etti

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından gelecek hafta Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenecek yatırım konferansına gitmeyeceğini duyurdu.

Le Maire, "Hayır, gelecek hafta Riyad’a gitmeyeceğim. Bu durumda doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Dün de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi Arabistan’a yapacağı ziyareti ertelediğini açıklamıştı.

Maas, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda kaybolmasına açıklık getirilene kadar Suudi Arabistan’a yapacağı ziyareti ertelediğini duyurmuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler: maliye bakanı, le maire, fransa, Suudi Arabistan
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