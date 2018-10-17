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Almanya'dan Suudi Arabistan'a tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi Arabistan'a gerçekleştireceği ziyareti erteleyeceğini açıkladı.

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Almanyadan Suudi Arabistana tepki

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda kaybolmasının ardından Suudi Arabistan'a tepkiler büyüyor. 

Dünya gündemine oturan olaya son tepki Almanya'dan geldi. 

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması olayına açıklık getirene kadar Suudi Arabistan'a yapacağı ziyareti ertelediğini açıkladı. 

Sır perdesi aralanamadı 

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, resmi işlemler için 2 Ekim'de İstanbul'daki Başkonsolosluğa gitmişti. 

Kendisinden bir daha haber alınamayan Kaşıkçı olayının soruşturması devam ediyor. 

Başkonsolosluk binasında 9 saatlik arama yapan yetkililer, çok sayıda DNA hücre örneğinin toplandı. Konsolosluk binasından sonra Başkonsolos Muhammed el Uteybi'nin konutu da aranacak.

Kaşıkçı olayı gizemini korumaya devam ederken, Uteybi, 16 Ekim'de tarifeli uçakla ülkesine döndü. 

Bakan Çavuşoğlu: Bugün rezidansta ve araçlarında arama yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu. 

Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin faydalı ve verimli olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: 

"Bugün konsolosluk konutuna girileceğini umut ediyoruz. Başkonsolos ülkesine gidebilir, sınır dışı edilmedi. Kendi ülkesine gitti, bu konuda Suudi yetkililer karar verecek. Özellikle bu olaydan sonra bazı yaklaşımları tepki topladı. Başkonsolosun rezidansında ve araçlarda arama yapılacak. Dün akşam maalesef rezidansta soruşturma gerçekleşmedi. Suudiler ailesinin olduğunu iddia ettiler. Bugün buraya girilmesini umut ediyoruz." 

Kaynak: REUTERS, TRT Haber

Etiketler: Suudi Arabistan, Heiko Maas, almanya
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