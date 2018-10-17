NATO siber operasyon merkezi harekete geçiyor

31 Ağustos'ta ABD liderliğindeki iş birliğiyle Belçika'da bir siber operasyon merkezi kuran NATO, siber saldırılara karşı önlem artırmayı planlıyor.

Merkezi yöneten Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Binbaşı General Wolfgang Renner salı günü yaptığı açıklamada, hacker'ların siber saldırılarından korunmak için yeni NATO askeri komuta merkezinin 2023'e kadar tamamen işlevsel hale gelmesi gerektiğini ifade etti.

Renner, siber saldırıların her geçen gün gelişerek daha tehlikeli hale geldiğini belirterek, siber alanda operasyon yapabilmek için hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Dünya genelinde siber saldırılar artıyor

Dünya genelinde artan siber saldırılar, ülkeleri bu alanda tedbirler almaya zorluyor. Son yıllarda yaşanan siber saldırıların sorumlusu olarak da Rusya, hedef gösterilen ülkelerin başında geliyor.

Rusya'ya siber saldırı suçlamaları

- Hollanda

Hollanda, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünde (OPCW) ajanlık yaptığını iddia ettiği 4 Rus vatandaşının nisan ayında sınır dışı edildiğini açıklamıştı.

Hollandalı yetkililer, 4 şüphelinin diplomatik pasaporta sahip olduğunu ve şüphelilerden birinin enformasyon teknolojileri (IT) uzmanı olduğunu söylemişti.

OPCW, eski Rus ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesi ve Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarını soruşturuyor.

- ABD

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Rus ajan hakkında Rusya'nın askeri istihbarat servisi GRU adına Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) da aralarında olduğu çeşitli kurumlara siber saldırılar düzenledikleri iddiasıyla hukuki işlem başlatmıştı.

- İngiltere

İngiliz Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) de yine dün APT28'in de aralarında olduğu hacker gruplarının isimlerinin yer aldığı bir liste yayımlamış ve grupların hackleme faaliyetlerinin arkasında GRU'nun bulunduğunu açıklamıştı.

- Almanya

Son yıllarda uluslararası spor organizasyonları, şirketler ve medya organlarına düzenlenen siber saldırılar nedeniyle Rus ordusunu suçlayan ülkelere Almanya da katılmıştı. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Federal Hükümet kesinliğe yaklaşan bir ihtimalle APT28 kampanyasının arkasında Rus askeri istihbaratı GRU'nun olduğuna inanmaktadır" demişti.

Kaynak: Reuters