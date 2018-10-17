Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Başkonsolosun rezidans ve araçlarında arama yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını değerlendirmek üzere Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

"Başkonsolos ülkesine gidebilir, sınırdışı edilmedi"

Ankara Esenboğa Havalimanında gerçekleşen görüşme, saat 11.00'de başladı. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

[Münbiç yol haritası] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Sadece Münbiç yetmez, Fırat'ın doğusunda da bölgelerin istikrara kavuşması konusunda mutabakatımız var. pic.twitter.com/vEEhrE5vkV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Ekim 2018

Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile Kaşıkçı olayını ve Münbiç'i konuştuklarını, faydalı ve verimli bir görüşme olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bugün konsolosluk konutuna girileceğini umut ediyoruz. Başkonsolos ülkesine gidebilir, sınır dışı edilmedi. Kendi ülkesine gitti, bu konuda Suudi yetkililer karar verecek.

[Kayıp Suudi gazeteci soruşturması] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Başkonsolos ülkesine gidebilir, sınır dışı edilmedi. pic.twitter.com/ED7D5CqfwZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Ekim 2018

Özellikle bu olaydan sonra bazı yaklaşımları tepki topladı. Başkonsolosun rezidansında ve araçlarda arama yapılacak. Dün akşam maalesef rezidansta soruşturma gerçekleşmedi. Suudiler ailesinin olduğunu iddia ettiler. Bugün buraya girilmesini umut ediyoruz."

[Kayıp Suudi gazeteci soruşturması] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Başkonsolosun rezidansında ve araçlarda bugün arama yapılacak. pic.twitter.com/qk86mXjDHD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Ekim 2018

"YPG/PKK'lıların Münbiç'ten temizlenmesi gerekiyor"

Münbiç konusunda ise şu ifadeleri kullandı:

"Mike Pompeo ile beraber yol haritasını onaylamıştık. Sahadaki çalışmalarda gecikme olabilir ama önemli olan sahada direncin olmaması. Ortak eğitim programı başladı, ortak devriyenin de bir an önce başlaması gerekiyor. YPG/PKK'lıların Münbiç'ten temizlenmesi gerekiyor.

Elbette Münbiç yetmez, Fırat'ın doğusunun da istikrara kavuşması için mutabakatımız var. Münbiç bir model olacak, diğer bölgelere de geçilecek."

[Münbiç yol haritası] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Sadece Münbiç yetmez, Fırat'ın doğusunda da bölgelerin istikrara kavuşması konusunda mutabakatımız var. pic.twitter.com/vEEhrE5vkV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 17 Ekim 2018

"FETÖ ile ilgili beklentilerimizi de söyledik"

ABD'nin yaptırımları ile ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaptırımlar zaten saçma sapan şeylerdi, bu konuda hemfikiriz. Kendileri de bunu söyledi. Artık yaptırım olmamasını konuştuk. Yaptırımlar devam ederken ilişkiler herhangi bir yere gitmez. FETÖ ile ilgili beklentilerimizi de söyledik."

Erdoğan-Pompeo görüşmesi

Pompeo, Çavuşoğlu ile görüşmesinden önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere dün Riyad'a gitmişti. ABD'li Bakan burada Kral Selman bin Abdülaziz, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Zübeyir ile görüşmüştü. Mike Pompeo, temaslarında ABD'nin olayla ilgili endişelerini yinelemiş ve soruşturma sürecinin önemine dikkati çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinden konuyla ilgili Türkiye'yi ziyaret etmesini istediğini belirten Pompeo, "Türk ve Suudi yetkililerle, incelemelerini bitirip bulunanları açıklayıncaya kadar yakın temasta olmaya devam edeceğiz." demişti.

Kaynak: AA