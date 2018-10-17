Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pompeo ile bir araya geldi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasını ABD yönetimi de yakından takip ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından bugün Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen kabul, saat 10.10'da başladı. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Pompeo'nun Suudi Arabistan ziyareti

Bakan Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği üzerine Kaşıkçı olayını görüşmek için Suudi Arabistan'a gitmişti.

Görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapan Pompeo, Kral Selman bin Abdulaziz, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Zübeyir ile görüştüğünü belirterek, şunları söylemişti:

"Bu görüşmelerden çıkardıklarıma göre, Suudi yönetimi, Suudi üst düzey yetkililer de dahil olmak üzere, yaşananlardan sorumlu olanları bulma ve tüm gerçekleri ortaya çıkarma konusunda ciddi kararlılık içerisinde. Başkan Trump, Türkiye'yi ziyaret etmemi ve yetkili kişilerle görüşmemi istedi. Türk ve Suudi yetkililerle, incelemelerini bitirip bulunanları açıklayıncaya kadar yakın temasta olmaya devam edeceğiz."

Kaşıkçı'nın akıbeti

Resmi işlemler için 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giden gazeteci Kaşıkçı'nın olayındaki sır perdesi hala aralanamadı.

Başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu belirlendi.

Öte yandan, İstanbul'daki Başkonsoloslukta yapılan 9 saatlik aramada bina içerisinde çok sayıda DNA hücre örneğinin toplandı. Konsolosluk binasından sonra Başkonsolos Muhammed el Uteybi'nin konutu da aranacak.

Kaşıkçı olayı gizemini korumaya devam ederken, Uteybi, 16 Ekim'de tarifeli uçakla ülkesi Suudi Arabistan'a döndü.

Kaynak: AA, TRT Haber