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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bu akşam gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı, bölgede barış ve refahın kesintiye uğramamasının önemine değinildi.

İki lider görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkilerini her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

Görüşmede, 2019 yılının iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 140'ıncı yıldönümü olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırp mevkidaşı Vucic, Türkiye ve Sırbistan arasında oluşturulan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi mekanizmasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: recep tayyip erdoğan
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