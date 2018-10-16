AK Parti Sözcüsü Çelik: Her iki parti de Cumhur ittifakı konusunda hassastır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

Çelik'in konuşmasının satır başları şöyle;

AK Parti her zaman birlikte diğer partilere göre daha yoğun bir şekilde birlikte olan parti. Dolayısıyla vatandaşla temas konusunda vatandaşımızın sesinin dinlenmesi konusunda bütün teşkilat mensuplarımız birer teşkilat mensubu olarak davrandıkları gibi aynı zamanda bulundukları beldelerde ilçelerde illerde birer sivil toplum lideri olarak hareket ederler.

AK Parti ilkeleri, AK Parti terbiyesi çerçevesinde bu şekilde davranırlar. Bu durumun yeni dönemde nasıl daha da geliştirilebileceği yani vatandaşımızla şehirlerde bir araya gelme konusunda yeni mekanizmaları yeni formüllerin yeni platformların nasıl olabileceği konusunda da kapsamlı bir sunum yaptı Genel Başkan Yardımcımız onla ilgili de müzakere yürütüldü. Çok önemsiyoruz şehirlerdeki bu ilkelerin şehir yönetimi ile ilgili ilkelerin ortaya koyulması meselesini.

AK Parti kurulduğundan beri bu ilkeler meselesi çeşitli platformlarda dile getirilir. Bunun üzerinden geçilir ve teyit edilir. Bunlara önem verilir şimdi gelinen yeni dönemde yeni ihtiyaçları karşılayacak şekilde bunun nasıl olması gerektiği ile ilgili bir tutum ortaya konulmuştur. Çünkü zaman zaman çok az sayıda da olsa AK Partili olmakla AK Parti'de olmak arasındaki farkı tefrik edemeyen bir takım uygulamalar söz konusu olabiliyor.

Bu farkı tam anlayamayan bir takım politikaları olduğu zaman sizlerde bildiğiniz gibi gerek bu tip siyasetçiler olduğu zaman gerek bu tip siyasetler olduğu zaman genel merkezimiz doğrudan müdahale ediyor.

AK Partili olmanın şehirlerde ne anlama geldiği ile ilgili de önemli bir boyutumuz var. Dolayısıyla bu çalışmalar gerçekleştirilmiş oldu. Bunun yanısıra önümüzdeki dönemde yüce Meclis'i çok önemli günler bekliyor. Tabi AK Parti grubu olarak arkadaşlarımızın çok önemli rolleri olacak çok önemli görevler olacak Türkiye'nin birinci partisi olarak bu çerçevedeki çalışmalar da değerlendiriliyor. Diğer birim başkanlarımız da kendi ilgi alanları ile ilgili olarak önemli konuları gündeme getiriyorlar. Bu çerçevede gerçekleşiyor MYK toplantımız.

Cumhur ittifakı

Her iki parti de, Cumhur ittifakı konusunda hassastır. Bu ittifakın ortaya koyduğu siyasal tutumun milletimize daha büyük hizmetler gerçekleştireceği konusunda kesin mutabakat vardır.

Af teklifi

Kimsenin kişisel olarak uğradığı haksızlığı affetme yetkisine biz sahip değiliz, bu yaklaşımı gözeterek bir çalışma yapılıyor.

ODTÜ'lü öğrencilere karşı açılan dava

ODTÜ'lü öğrencilere karşı açılan dava Cumhurbaşkanımızın avukatları tarafından geri çekilecektir.

Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması

Bütün kurumlarımız olayın aydınlatılması için etkili bir çalışma yürütüyor. Şundan herkesin emin olması gerekir, bu mesele net bir şekilde açığa çıkacaktır. Herhangi bir şekilde bu meselenin örtülmesi, kapatılması, zamana bırakılması gibi bir şey söz konusu değildir. Bunun tam olarak açığa çıkması için her şeyin yapılacağını ve dünya ile açık şekilde paylaşılacağını ifade edebilirim. Türkiye, bağımsız soruşturmasını yürütüyor. (Suudi Arabistan) Konsolosun dokunulmazlığı var, dolayısıyla herhangi bir şekilde seyahatinin engellenmesi söz konusu olamaz.

Sağlıkta tasarruf iddası

Herhangi bir hastanemizde bir boşluğun söz konusu olmaması için bizzat bu konu Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilmektedir. Vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde tedirgin olmasına gerek yoktur. Sağlık hizmeti en dinamik şekilde şimdiye kadar olduğu gibi AK Parti dönemlerinde Cumhuriyet tarihinde olmayacak kadar parlak bir dönemine kavuşmuştur.

CHP'nin İş Bankasındaki hisselerinin Hazineye devri

Hukuki açıdan bir problem yok. Yapılacak düzenlemeyle esas İş Bankası kendi itibarını korumak açısından bu tartışmaların dışına çıkarılacaktır. Atatürk ülkemizin milletimizin ortak değeridir. Onun mirası Türk milletine aittir. Temsil edilmesi gereken yegane yer, Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Atatürk'ün mirası herhangi bir zümrede, sınıfta veya partide temsil edilemez. Milletimizin ortak mirasıdır.

Kaynak: TRT Haber, AA