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Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-18 Ekim'de Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un davetlisi olarak Moldova'ya resmi ziyarette bulunacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldovaya gidecek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.

Moldova Başbakanı Pavel Filip ve ilgili Bakanların yanı sıra Moldovalı siyasetçilerle de bir araya geleceği belirtilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gagauz Özerk Yeri'ni ziyaretinde Başkan İrina Vlah'ı da kabul edeceği aktarıldı.

Görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğüne değinilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Söz konusu ziyaret vesilesiyle, iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin stratejik ortaklık açıklamasının imzalanması öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, ziyaretin ikinci gününde Gagauz Özerk Yeri'ni ziyaret etmesi ve Gagauz yetkililerle yapacağı görüşmelerin ardından TİKA ile ilgili kuruluşlarımızın bölgede gerçekleştirdiği projelerin açılışlarını yapmaları öngörülmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan
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