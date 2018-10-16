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Suudi Arabistan Başkonsolosu Türkiye'den ayrıldı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi Türkiye'den ayrıldı. Polis ekipleri Konsolos'un konutuna gelerek incelemelere başladı.

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Suudi Arabistan Başkonsolosu Türkiyeden ayrıldı

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Uteybi 17.00'deki tarifeli uçakla ülkesine doğru yola çıktı.

Konutta arama başladı

Polis, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu konutuna gelerek incelemelere başladı.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Kaynak: AA

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