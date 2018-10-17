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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan temaslarının ardından bugün Ankara'ya geliyor.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABDli mevkidaşıyla görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile biraraya gelecek.

İki bakanın gündeminde öne çıkan başlık ise kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olacak.

Pompeo Türkiye ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, Türkiye'yi ziyaret etmemi ve yetkili kişilerle görüşmemi istedi. Türk ve Suudi yetkililerle, incelemelerini bitirip bulunanları açıklayıncaya kadar yakın temasta olmaya devam edeceğiz" dedi.

Münbiç ve Suriye'deki gelişmeler masaya yatırılacak

Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinde başta Münbiç olmak üzere Suriye'deki gelişmeler ile bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

Türk Amerikan ilişkilerinde gelinen son durum da, iki bakanın görüşeceği konular arasında yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu
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