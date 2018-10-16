Kral Selman, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

Suudi Arabistan'ın El-Arabiyye kanalında yer alan habere göre Kral Selman bin Abdulaziz, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Görüşmenin ayrıntılarına dair bilgi verilmedi.

"Kaşıkçı olayı konuşulmadı"

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Kral Selman ile Pompeo'nun ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeleri görüştüğü aktarılırken, Kaşıkçı olayına değinilmediği belirtildi.

Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı üzerine Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili temaslarda bulunmak için bugün Riyad'a gitmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ve Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Prens Halid bin Selman bin Abdulaziz tarafından karşılanan Pompeo, Cubeyr ile de görüşmüştü.

Pompeo'nun Suudi Arabistan ziyaretinden sonra 17 Ekim'de Türkiye'ye geçeceği duyurulmuştu.

ABD'den 'Kaşıkçı konusu görüşülmedi' ifadesine yalanlama

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, Kral Selman bin Abdulaziz ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına değinilmediğini açıklarken, ABD Dışişleri Bakanlığı, Pompeo'nun Kaşıkçı meselesini gündeme getirdiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan'daki temasları kapsamında Riyad'da Kral Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, Pompeo'nun Cubeyr ile görüşmesinde Kaşıkçı meselesiyle ilgili endişesini dile getirdiği kaydedildi.

Pompeo'nun Kral Selman ile görüşmesinde Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili şeffaf, kapsamlı ve zamanında yürütülen soruşturmayı destekleme konusunda Kral Selman'ın verdiği taahhüt için teşekkür ettiği bildirildi.

Açıklamada, görüşmede ayrıca bölgesel ve ikili ilişkilerin ele alındığı ifade edildi.

2 Ekim'den bu yana haber alınamıyor

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiği 2 Ekim Salı gününden beri haber alınamıyor.

Kaynak: AA