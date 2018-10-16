  • 17 EKIM 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 5.707
    EURO 6.606
  • BIST 99468.73
    ALTIN 223.859
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fransa'da muhalefet partilerine polis baskını

Fransa'da muhalefet partilerine polis baskını

Fransa'da polis, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ve Sol Parti (PG) partilerinin merkezleri ile parti yöneticilerinin adreslerine baskın yaptı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransada muhalefet partilerine polis baskını

Evinde arama yapılan LFI lideri Jean-Luc Melenchon, baskını sosyal medya üzerinden görüntülü paylaşımla duyurdu.

Fransız polisinin evine baskın düzenlediğini belirten Melenchon, aynı anda partisi LFI ve PG'nin genel merkezleri, yöneticileri ve çalışanlarının adreslerine de baskın düzenlendiğini aktardı.

"Bu yapılan siyaset değil, adalet artık yok"

Fransa'da hukuk devleti ve temel hakların sürekli aşındığını söyleyen Melenchon, son 5 yılda kendisi veya partisi ile çalışan tüm yardımcılarının, parti yöneticilerinin, üyelerin hedefte olduğunu ve evlerinde arama yapıldığını belirtti.

Melenchon, "Bu normal değil, bu yapılan siyaset değil, adalet artık yok. Beni korkutmaya çalışıyorlar ama ben korkmuyorum. Arkadaşlarıma da korkmamalarını, onlara bunu yapmalarına izin vermeyeceğini ve teslim olmamalarını söylüyorum" ifadelerini kullandı.

15'ten fazla adrese baskın düzenlendi

Le Monde gazetesi de 15'ten fazla adrese baskın düzenlendiğini duyurdu. Baskınların, partinin bazı üyelerinin Avrupa Parlamentosunda (AP) hayali istihdam iddiaları ve 2017 cumhurbaşkanı seçim kampanyasında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle sürdürülen soruşturma çerçevesinde düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: sol parti, polis baskını, muhalefet, fransa, Boyun Eğmeyen Fransa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER