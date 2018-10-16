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İsrail polisi "eğlence" için bir Filistinliyi vurmuş

İsrailli polisin "eğlence" olsun diye işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir kişiyi plastik mermiyle vurduğu ortaya çıktı.

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İsrail polisi &quot;eğlence&quot; için bir Filistinliyi vurmuş

Yerel basında yer alan habere göre, kimliği açıklanmayan İsrail Sınır Polisinde görevli bir polis, mayıs ayında Zaim kontrol noktası yakınlarında sebepsiz yere bir Filistinliyi plastik mermiyle sırtından vurdu. 

Gözaltı süresi 3 gün uzatıldı 

Kimliği bilinmeyen Filistinli, sırtına isabet eden plastik mermi sebebiyle yaralandı.  

Olaya şahit olan diğer polislere "konuyu bilmediklerini" söylemeleri yönünde telkinde bulunan 20 yaşındaki zanlı, konuyla ilgili polise ulaşan ihbarın ardından dün gözaltına alındı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Filistinli bir kişiyi "eğlence" için vurduğu suçlaması yöneltilen zanlının gözaltı süresinin 3 gün uzatılmasına karar verdi.

Zanlı, sorgusunda suçlamaları reddederken, soruşturma devam ediyor.

Daha önce de abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında bir Filistinli genci ayağından gerçek mermiyle vurarak yaralayan İsrail askerinin sevinç videosu ortaya çıkmıştı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra Gazze sınırında Filistinli sivillere saldırılarıyla gündemden düşmüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, filistin, polis
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