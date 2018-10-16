SNHR: Esed rejimi DEAŞ’ın saldırılarına kolaylık sağladı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'nin güneyinde Esed rejiminin kontrolündeki Süveyda il merkezinde 25 Temmuz'da DEAŞ'lı teröristler tarafından düzenlenen ve en az 150 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya dair raporunu yayımladı.

Raporda, görgü tanıkları ve intihar saldırısında yakınlarını kaybeden bazı kişilerin ifadelerine başvurulurken, rejim güçlerinin intihar saldırılarında DEAŞ'a önemli kolaylıklar sağladığına dair bilgilere yer verildi.

Askeri noktaları boşalttı, geçişe kolaylık sağladı

Mayıs ayında rejim ve DEAŞ arasında yapılan anlaşma gereği bin 200 DEAŞ'lının başkent Şam'daki Yermük Kampı'ndan Süveyda'nın doğusundaki çöl bölgesine geçtiği hatırlatılan raporda, rejim güçlerinin haziran ayında ise DEAŞ'lıların intikal ettiği bölgedeki askeri noktalarını boşalttığı, böylece geçişe kolaylık sağladığı bildirildi.

Raporda, "Rejim güçleri saldırılardan 3 gün önce Süveyda ilinde silahlı milislerine verdiği silahları geri aldı. Ancak bazı köylerdeki milisler, silahlarını teslim etmeyi reddetti. Daha sonra anlaşıldı ki, DEAŞ sadece silahlarını teslim eden köylere baskın düzenlemiş." ifadelerine yer verildi.

Rejim-DEAŞ iş birliği bir kez daha ortaya kondu

Raporda ayrıca daha önce de Esed rejimi ile DEAŞ arasında Suriye'nin Hama ve İdlib kırsallarında iş birliği yapıldığına işaret edilerek, "Süveyda ilinde yaşanan çirkin hak ihlalleri, DEAŞ örgütü ile Suriye rejimi arasındaki koordinasyonu ve iş birliğini bir kez daha ortaya koydu. Yaşananlardan ikisi de sorumludur." değerlendirmesi yer aldı.

Ağın raporunda, DEAŞ'ın Süveyda kent merkezindeki saldırılarına eş zamanlı olarak kentin doğu ve kuzeydoğu kırsalında rejim güçlerine silahlarını teslim eden 8 köye baskın düzenleyerek, aralarında kadın ve çocukların yer aldığı 29 sivili kaçırdığı belirtildi.

150’ye yakın kişi hayatını kaybetmişti

Rejiminin haber ajansı SANA, 25 Temmuz'da rejim kontrolündeki Süveyde ilinin merkezinde, biri pazar yeri diğeri de bir sokakta olmak üzere iki ayrı noktada intihar saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Saldırılarda 150'ye yakın kişi hayatını kaybetmişti.

Süveyda il merkezi rejim güçlerinin kontrolünde bulunurken, terör örgütü DEAŞ ise kentin kuzeydoğu kırsalındaki çöl bölgesinde küçük bir alanda varlık gösteriyor.