ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'ye geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile görüşmüştü.

Trump görüşmesi ile ilgili, Kral Selman’ın “Olayı çözmek için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz” dediğini aktarmıştı.

Bu görüşmenin ardından Trump, Kral Selman ile görüşmesi için Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu Suudi Arabistan’a gönderme kararı aldı.

Reuters'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo bu ziyaretin ardından Türkiye'ye gelecek.

Kaynak: TRT Haber