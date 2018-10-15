  • 15 EKIM 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR
    EURO
  • BIST
    ALTIN
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'dan sonra Türkiye'ye gelecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiyeye geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile görüşmüştü.

Trump görüşmesi ile ilgili, Kral Selman’ın “Olayı çözmek için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz” dediğini aktarmıştı.

Bu görüşmenin ardından Trump, Kral Selman ile görüşmesi için Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu Suudi Arabistan’a gönderme kararı aldı.

Reuters'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo bu ziyaretin ardından Türkiye'ye gelecek.

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER