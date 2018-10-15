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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Başbakan Yardımcısını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Dr. Halid Bin Muhammed el-Atiyye'yi kabul etti.

15 Ekim 2018 Pazartesi 18:58





