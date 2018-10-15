Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romanya ile FETÖ konusunda temaslarımızı sürdürüyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

İçinde bulunduğumuz 2018 yılında Türkiye İle Romanya arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 140. yıldönümü. İlişkilerimiz 2011 yılından bu yana stratejik ortaklık düzeyindedir. Ülkelerimiz arasındaki dostluk yüzyıllar boyunca toplumlarımız arasındaki ilişkilerin ve kültürel alışverişin bir sonucudur.

Başbakan sayın Dancila ile başta ekonomi, güvenlik ve terörle mücadele olmak üzere pek çok başlıkta ikili bir görüşmeyi gerçekleştirdik.

"Romanya'nın sergilediği dayanışmayı unutmayacağız"

Önümüzdeki dönemde işbirliğimizi daha da geliştirmek için neler yapılabileceğini ele aldık. Romanya ile yakın ilişkilerimizin en önemli sütununu güvenlik işbirliğimiz teşkil ediyor. Romen makamlarının ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren terör örgütlerine karşı bugüne kadar sürdürdükleri işbirliğinin devam etmesini özellikle bekliyoruz. Romanya'nın 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra ülkemizle sergilediği dayanışmayı unutmayacağız.

"FETÖ konusunda temaslarımızı sürdürüyoruz"

Romanya'da FETÖ iltisaklı kişi ve kuruluşlara karşı gerekli adımların atılması için Romen makamları ile temaslarımızı sürdürüyoruz. İlişkilerimizin önemli bir boyutunu ise şüphesiz ekonomik ve ticari ilişkiler oluşturmaktadır. 2017 yılında yaklaşık 6 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizin mevcut veriler ışığında bu yıl daha da artacağını öngörüyoruz ve ikili yapmış olduğumuz görüşmede de bu hedefin 10 milyar dolara çıkarılması bizim anlaştığımız şu anda bir karardır. İnanıyorum ki taraflar tüm bakanlıklar atacağımız adımlarla bunu başaracağız.

Ticaret rakamlarında 2018'in ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 23'lük bir artış bizim hesaplarımıza göre söz konusunur. 10 milyar dolarlık ticaret hedefimizi yakalamak için çalışacağız. Romanya'da üçüncü ülkeden gelenlerle birlikte 7 milyar dolar tutarında bir Türk yatırımının mevcudiyeti ilişkilerimize ayrı bir boyut kazandırmaktadır.

"Romanya'ya yatırımları desteklemeye devam edeceğiz"

15 binden fazla Türk firması Romanya'da bankacılıktan medyaya, inşaattan imalata çok geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. Elbette bu durum Romen dostlarımızın girişimcilerimize gösterdiği teveccühün ve hüsnü kabulün sonucudur. İş adamlarımızın Romanya'daki yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz. Bir kez daha Romen iş adamlarını da ülkemize yatırım yapmaya davet ediyoruz.

NATO müttefikimiz Romanya'nın ittifak içerisinde ülkemizin terörle mücadele çabalarına verdiği desteğe de müteşekkiriz. Romanya'nın önümüzdeki yılın başında başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı ilişkilerimiz açısından önemli bir fırsattır. Sayın Başbakanın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını üstlenmeden hemen önce ülkemizi ziyaretinden özellikle memnuniyet duyuyorum. 2019 yılının ilk yarısında Romen dönem başkanlığı ile Avrupa Birliği ile yakın bir çalışma ilişkisini tesis edeceğiz.

Sayın Başbakanla bu konuda atılabilecek adımları gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmede ele aldık. Öte yandan Romanya'da yaşayan yaklaşık 70 bin soydaşımız ve 15 bine yakın vatandaşımız iki ülke arasında dostluk köprüsü oluşturuyor. Ortak tarihimizin yadigarı olan soydaşlarımızın hiçbir ayrımcılağa maruz kalmadan huzur içinde bu ülkede yaşamalarını takdirle karşılıyoruz.

Romanya'nın bu yönüyle diğer ülkelere de örnek olmasını temenni ediyoruz. Romanya'da faaliyet gösteren Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve İstanbul'da faaliyet gösteren Dimitri Kantemir Romen Kültür Merkezi kültürel ilişkilerimize ayrıca katkı sağlıyor. Bükreş'teki TİKA ofisi de Romen kurumları ile işbirliği halinde eğitim, kültür, sağlık ve spor alanlarında başarılara imza atıyor.

İnşallah önümüzdeki süreçte bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Romanya ile önümüzdeki dönemde yüksek düzeyli istişarelerimizi sürdürmeyi arzu ediyoruz. Başbakan sayın Dancila'ya ziyareti için teşekkür ediyorum. Özellikle de gerek askeri gerek siyasi gerek ekonomi gerek ticari gerek kültürel alanlarda bu çalışmalarımızı bu dayanışmamızı bundan sonraki süreçte de artarak devam etmesi en önemli temennimizdir.

Kaynak: TRT Haber