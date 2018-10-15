TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekat sonucunda, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.
Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine bugün düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekat sonucunda, bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.
Kaynak: AA