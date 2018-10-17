İçişleri Bakanı Soylu'dan Kaşıkçı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması

Buna tırnak içerisinde '2 Ekim olayı' diyebiliriz. Sadece bizi ilgilendiren bir mesele değil.

Türkiye ilk dakikadan itibaren iki şeyi iyi bir meziyetle sergiledi; hukukun gereğini, ikincisi de soğukkanlılığı. Uluslararası sözleşmelere riayet etti, aynı zamanda da açık ve şeffaf adımlar attı.

Bu meseleyi hukukun verdiği ölçüler içinde, şeffaf ve dünyaya açık yönettik, yönetmeye de devam ediyoruz.

"Rezidansın aranması için ortak mutabakat bekleniyor"

(Başkonsolosun rezidansında arama) Bir kabul var ama başlamasına yönelik adımda ortak bir mutabakat gerekir. Bu ortak mutabakat bekleniyor.

Rezidansla ilgili savcılığın aldığı bir karar var. O talebe olumlu cevap verebilmek ve bunu sağlayabilmek ilgili ülkenin (Suudi Arabistan) onayıyla mümkündür. İlgili ülke bu onayı gösterdiği andan itibaren orada bu soruşturmaya yönelik adımlar atılacaktır.

Ortak mutabakat sağlandığı andan itibaren bu adım da gerçekleşir.

Arama izni daha önce verilmiş olsaydı belki tartışmalar hiç oluşmayacaktı.

Bu sadece dünyanın takip ettiği mesele değil, bizim hukukumuzun da imtihanı aynı zamanda.

"Dünya kamuoyuna söyleyebileceğim en diri cümle; herkes soruşturmanın sonucunu beklesin"

Herkes soruşturmanın sonucunu beklesin. Bir soruşturmanın sonucunda gerek savcılık gerekse kolluk kuvvetleri bu konudaki araştırmanın sonucunu titizlikle ortaya koyarlar ve bütün dünyaya burada neyin olduğunu, ulaşabildilerse hangi delillere ulaştıklarını ortaya koyarlar. Bunun ötesinde bu meselede çok fazla söz tüketmek kanaatimce israftır.

(Kaşıkçı olayıyla ilgili ses kayıtları bulunduğu iddiası) Bunların hepsi yargılama sonucunda ortaya çıkacaktır.

Kanaatelerim var, bunları söyleyebilme kabiliyetine sahip değilim. Kanaatelerim kuvvetli ama bu, yargılamanın işidir

(ABD'nin Kaşıkçı olayını 'Suud'un hamisi' olarak sahiplendiği iddiası) Beyan farklılıklarından aslında böyle bir çizgiye de girilemeyeceği apaçık ortadadır. Üç gün önce başka, üç gün sonra başka bir şey. Dünya kamuoyuna söyleyebileceğim en diri cümle şudur; herkes soruşturmanın sonucunu beklesin.

Düzensiz göçmen sorunu

2015'te 8 bin 500 kişi adalara geçiyordu, 2017'de 79, şu an ilk on ayda 86, yıl sonu itibarıyla yine 80'lerde kalır.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 4 bin 382 organizatör ve 205 bin 523 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriyelilerin bizim ekonomimize de katkısını maalesef iş adamlarımız seslendirmiyor ve dillendirmiyorlar, kusura bakmasınlar.

"Fırat'ın doğusunda da Fırat'ın batısında da işimiz var"

"(Terörle mücadele) 'Bizim orada, şurada ne işimiz var' diye söylenenler var. Sadece iktidara muhalefet etmek için bu sözler söylenmez. Eğer bomba Afrin'de hazırlanıyorsa, terör örgütü Afrin'de eğitiliyorsa bizim Afrin'de işimiz var. Fırat'ın doğusunda da Fırat'ın batısında da işimiz var."

"Türkiye içinde 372 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi"

Terör örgütünü psikolojik ve fiziki olarak çok büyük hüsrana uğrattık. Türkiye içinde 371 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA, TRT Haber