Honduraslı göçmenlerin ABD'ye yolculuğu devam ediyor

Güney Amerika ülkesi Honduras’ın "en tehlikeli" şehirlerden biri olan San Pedro Sula’nın otobüs terminalinde 160 Honduraslı tarafından cuma günü başlatılan göçmen hareketi büyüyerek devam ediyor.

Sırtlarında hafif yüklerle çoğu yaya halde hareket eden ve içinde çok sayıda çocuklu ailelerin de yer aldığı kafileye, geçtikleri bölgelerdeki yerel halk yiyecek ve içecek dağıtıyor.

Halkın yaklaşık yüzde 65'inin fakir olduğu ve çoğu kişinin günlük kazancının bir ya da iki dolara denk geldiği Honduras’tan göçen halkın, tehlikeleri en aza indirmek ve sınır kapılarından geçiş şanslarını artırmak amacıyla kitlesel olarak hareket ettikleri açıklandı.

"Güvenliğimizi sağlamak yerine bizi öldürüyorlar"

Honduraslı göçmenlerden biri olan Marvin Ramirez, "Tanrı bize, Honduras'taki istikrarsızlığa yardım etsin. Güvenliğimizi sağlamak yerine bizi öldürüyorlar. Başkan olarak anılan birinin nasıl bir vicdanı var anlamıyorum" dedi.

Göçmen kafilesinden yaklaşık 3 bin kişinin, pazartesi günü, kendilerini sınırda engellemeye çalışan ve ABD’ye yasadışı yollarla girmemeleri uyarılarında bulunan Guatemala çevik kuvvet polisi ile arbede yaşadıkları, ardından Guatemala sınır kapısını geçmeyi başararak kuzey istikametine doğru yollarına devam ettiği kaydedildi.

Gruptakilerin Meksika’ya ulaşarak sığınmacı statüsü almaya çalışacakları ya da Meksika'dan ABD’ye geçmeye uğraşacakları kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Honduras yönetimini uyararak, "ABD, Honduras Devlet Başkanına, ABD'ye doğru giden büyük insan kafilesinin durdurulup Honduras'a geri döndürülmemesi halinde, hemen uygulamaya konulacak şekilde Honduras'a para ve yardımın kesileceği konusunda güçlü bir şekilde bilgilendirme yaptı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de geçen hafta Honduras, El Salvador ve Guatemala devlet başkanlarına çağrıda bulunarak, vatandaşlarını ülkede kalmaları için ikna etmelerini istemiş, “Halkınıza söyleyin, ABD’ye yasa dışı ulaşma çabası içine girerek ailelerini riske atıp tehlikeli bir yolculuğa girmesinler” uyarısında bulunarak karşılığında da Washington’ın kendilerine ekonomik kalkınma ve yatırım için yardım yapabileceği vaadini dile getirmişti.

Honduras'taki ABD Büyükelçiliği de pazar akşamı yaptığı açıklamada, "Kendi yurttaşlarını sömürmek isteyenler tarafından ABD'ye girme konusunda yanlış vaatlerde bulunulan Honduras'tan kuzeye seyahat eden göçmen kafilesi konusunda ciddi olarak endişeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA, Reuters