Afrika’da terör saldırıları, silahlı grupların çatışmaları ve salgın hastalıklar, 2018 yılında da artarak devam etti. Ancak bazı ülkelerde, barışa yönelik umutları artıran ateşkes adımları da atıldı.

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC), iç karışıklıklar nedeniyle 2018 yılında da istikrar sağlayamadı. 2018, ülkede 2012’den bu yana en şiddetli çatışmaların yaşandığı yıl oldu.

Bağımsızlığını 1960'da kazanan ve tarihindeki 5 darbe ve iç çatışmalar nedeniyle zor zamanlar geçiren Orta Afrika Cumhuriyeti, iktidar mücadelesiyle başlayan ancak din ve etnik temelli çatışmalara dönüşen iç karışıklıklar nedeniyle bir türlü istikrara kavuşamadı.

Ülkede, 2012'den sonra Müslümanların baskın olduğu Seleka grubu ile Hristiyanlardan oluşan anti-Balaka silahlı grubu arasında çıkan iktidar nedenli çatışmalar, daha sonra Müslüman-Hristiyan çatışmasına dönüştü. Ülkede yoğunlukta bulunan Hristiyan silahlı gruplar, 2018 yılında da OAC'deki Müslüman sivillere yönelik birçok saldırı gerçekleştirdi.

Müslümanların bir kısmı, baskı ve şiddetten komşu ülke Çad ve Kamerun'a sığınırken, ülkede kalanlar, Hristiyan grupların saldırılarından korunmak için isimlerini Hristiyan isimleriyle değiştirmek zorunda kaldı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram, 2018 yılında da kitlesel şiddet eylemleri düzenledi.

Halkı tarafından "Afrika'nın kalbi" olarak nitelendirilen ve 200 milyonluk nüfusuyla kıtanın en kalabalık ülkesi olan Nijerya’da hem salgın hastalıklar hem de terör örgütü Boko Haram’ın saldırıları nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, Nijerya’da şubat ayında yapılacak seçimler öncesinde düzenlediği saldırılarda 53 asker ve çiftçiyi öldürdü. Nisan ayında 148 kişiyi kaçıran örgüt üyeleri, bu kişileri zorla tarlalarda çalıştırdı ve kadınlara tecavüz etti.

Boko Haram’ın 2009 yılında terör faaliyetlerine başlamasından bu yana 27 bin kişi hayatını kaybederken, 1 milyon 800 bin kişi evsiz kaldı.

Ülkede sıtma, AIDS, tüberküloz, menenjit gibi hastalıklar yüzünden de çok sayıda ölüm gerçekleşti.

Etiyopya ve Eritre arasında tarihi bir barış adımı atıldı.

Eritre’nin 1993 yılında Etiyopya’dan bağımsızlığını kazanması sonrasında iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları yüzünden 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

İki ülke arasında gerçekleştirilen görüşmeler, Etiyopya’nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesi ile sekteye uğramıştı. Ancak bu sene Etiyopya’da Başbakan olarak göreve başlayan Abiy Ahmed, Nisan ayında Meclis'te yaptığı ilk konuşmasında, Etiyopya ile aynı dil ve kültürü paylaşan Eritre’ye zeytin dalı uzatarak iki devlet arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye hazır olduğunu söyledi.

Başbakan Abiy Ahmed’in bu adımına Eritre’den olumlu bir karşılık geldi. Eritre, Haziran ayında, iki ülke arasında 20 yıldır devam eden anlaşmazlıkların çözümü için Etiyopya'ya üst düzey heyet gönderdi.

İki ülke liderlerinin Temmuz ayında yaptıkları karşılıklı ziyaretler sonrasında taraflar arasındaki buzlar eridi ve Ortak Barış ve Dostluk Deklarasyonu'na imza atıldı.

Güney Sudan’da barış anlaşması imzalanmasından kısa bir süre sonra, ülkenin kuzeyinde hükümet güçleri ile muhalifler arasında silahlı çatışma çıktı.

Güney Sudan'da muhalifler ile hükümet arasında barış anlaşması imzalandı.

Sudan’dan ayrıldıktan sonra iç savaşa sürüklenen Güney Sudan’da muhalifler ile hükümet arasında uzun süren diyalog sonrası muhalif lider Riek Machar ve Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit arasında barış anlaşması imzalandı.

Ancak ülkenin kuzeyinde hükümet güçleri ile en büyük silahlı muhalif grup arasında anlaşmadan çok kısa bir süre sonra çatışma çıktı. Ülkedeki iç savaş on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, milyonlarca kişinin evini terk etmesine neden oldu.

ABD Savunma Bakanlığının Afrika’da asker sayısı düşürülecek açıklamasına rağmen, Afrika Kara Kuvvetleri Komutanı, ABD ordusunun daha fazla katılım için fırsatlar aradığını söyledi.

ABD’nin Afrika ülkelerinde şu anda 7 bin 200 civarında askeri bulunuyor. Ancak bölgede cihatçılara karşı yapılan operasyonları ABD özel kuvvetlerine bağlı birlikler ile ulusal ordular gerçekleştiriyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen ay yaptığı açıklamada, Afrika’daki kuvvetlerinin sayısını gelecek yıllarda yüzde 10 oranında azaltacağını açıklamıştı. ABD Ordusu Afrika Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Roger L. Cloutier, yaptığı açıklamada, "Afrika'dan ayrılmıyoruz. Biz daha önce olmadığı kadar kararlıyız ve daha fazla katılım için yeni fırsatlar arıyoruz” ifadelerini kullandı.

2019 yılında ABD’nin Afrika’daki varlığı sürecek.

Afrika kıtasında bir diğer önemli gelişme ise daha önceki yıllarda binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan Ebola virüsünün tekrar yayılmaya başlaması oldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ilk kez 1976'da ortaya çıkan Ebola, 2018 yılının Temmuz ayında 235 can aldı. Salgının başlangıcından bu yana bölgede ebola ile mücadele ederken virüs kapan 44 sağlık çalışanından 11'i hayatını kaybetti.

Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında bugüne kadar 43 bin 449 kişiye aşı yapıldı. Komşu Uganda’da binlerce sağlık çalışanı korunma aşısı yaptırdı.

Kaynak: TRT Haber