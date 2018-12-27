Olay ABD'nin Oregon eyaletinin Portland kentinde 2016 yılında yaşandı.

2014 yılından beri ABD'de burslu olarak okuyan Suudi Arabistan vatandaşı Abdulrahman Sameer Noorah, Ağustos ayında 15 yaşındaki Fallon Smart'a aracıyla çarptı.

Smart olay yerinde hayatını kaybederken, Noorah polis tarafından gözaltına alındı.

Suudi Arabistan Konsolosluğu kefaletini ödedi

Suudi vatandaşı genç, adam öldürmeye teşebbüsten en az 10 yıl hapis cezasının yanı sıra vurup-kaçma ve tehlikeli araç kullanma suçlamalarıyla da para cezası ile karşı karşıya kaldı.

Suudi Arabistan Konsolosluğu, Noorah’a kefaletini ödemek için ihtiyaç duyduğu 100 bin doları verdi.

Kefaletini ödedikten sonra ayağına takılan elektronik kelepçe ile serbest bırakılan Suudi Arabistan vatandaşının Portland Community College’de derslerine devam etmesine izin verildi.

Ancak polis, Abdulrahman Sameer Noorah’ın duruşmasına iki hafta kala, 10 Haziran 2017’de, elektronik kelepçesini çıkardığını ve ortadan kaybolduğunu tespit etti.

Noorah’un ortadan kaybolmasının ardından polis, iç ve dış hat uçuşlarını kontrol etti ancak nerede olduğuna dair bir ipucu bulamadı.

Özel uçak ve sahte pasaport temin edildi

Oregon eyaleti yetkilileri, Suudi vatandaşının muhtemelen özel bir uçakla ve kendisine verilen sahte bir pasaportla ülkeden çıkarıldığına inandıklarını söyledi.

Suudi yetkililer ise geçtiğimiz aylarda ABD makamlarına Noorah’un bir yıl önce Suudi Arabistan’a döndüğünü söyledi.

Oregon eyalet yetkilisi Eric Wahlstrom, “Onu geri almak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.” dedi. Ancak Suudi Arabistan ile ABD arasında suçluların iadesi konusunda bir anlaşma bulunmuyor.

Kaynak: Daily Mail, BBC International