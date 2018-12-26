Trump ile Putin arasında, Arjantin'de yapılan G20 zirvesinde gerçekleştirilecek zirve, Rusya ile Ukrayna arasında Azak Denizi'nde yaşanan gerilimin ardından iptal edildi.

Konuyla ilgili Associated Press'e (AP) açıklamalar yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Rus diplomat, Moskova’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında zirve yapılmasına açık olduğunu söyledi.

Daha önce de Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada iki dünya lideri arasında bir toplantı yapılmasının önemli olduğunu söylemiş, ancak Rusya'nın ikili ilişkilerin onarımında Washington'dan daha büyük bir ilgisinin olduğunu düşünmenin "derin bir hata" olacağı konusunda uyarmıştı.

Kaynak: AP