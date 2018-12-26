ABD Başkanı Donald Trump’ın sınır duvarı için fon talebi siyasi bir çıkmaz oluşturdu.

Trump, Washington’da ABD askerleri ile düzenlenen Noel etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hükümetin ne zaman açılacağı konusunda size bir şey söyleyemem. Size duvar yapılana kadar hükümetin tekrar açılmayacağını söyleyebilirim. Bu duvar ülkeye akın eden insanların ve sokulan uyuşturucuların önündeki en büyük engeldir. Eğer o anlayışa sahip değilseniz o zaman kısmen kapanan hükümeti açmayacağız” dedi.

ABD-Meksika sınırına güvenlik duvarı inşa etmek Donald Trump’ın seçimlerdeki kampanya vaatleri arasındaydı. Ancak Demokratlar duvara şiddetle karşı çıkıyor.

Temsilciler Meclisinde duvar için ayrılan 5 milyar dolarlık bütçe tasarısı, Senatoda kabul edilmemişti.

Bu yıl hükümetin üçüncü kapanışı oldu

Trump’ın en önemli seçim vaatlerinden Meksika duvarı için istediği 5 milyar dolarlık finansmanın bütçeye eklenmesi, Demokratlar tarafından desteklenmeyince kısmen kapanan federal hükümet, aynı duruma bu yılın başında 2 kere daha düşmüştü.

Federal kurumlar, benzer anlaşmazlıklardan ötürü yaşanan bütçe krizi nedeniyle Trump'ın Beyaz Saraydaki ilk yıl dönümü olan 20 Ocak'tan 23 Ocak’a kadar kapalı kalmıştı.

Aynı durum, 9 Şubat’ta yeniden yaşanmasına karşın sadece birkaç saat sürmüştü.

Ülkede federal hükümet, sonuncusu da dahil olmak üzere toplamda 21 kez kısmen ve geçici olarak kapanmak zorunda kaldı.

Kaynak: İHA, Reuters