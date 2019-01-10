Avrupa genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bölge genelinde çığ düşmesi ve yoğun kar yağışına bağlı trafik kazaları nedeniyle en az 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Norveç’in kuzeyindeki Troms bölgesinde, 29 yaşındaki İsveçli bir kadın ve yaşları 29, 32 ve 36 arasında değişen 3 Finlandiyalı kadın, çığ düşmesi sonucu kaybolmuştu. Arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede 4 turiste ulaşılamadığı açıklanmıştı.

Avusturya’da da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, binlerce kişi evlerinde mahsur kalmış, kayak merkezlerinin bulunduğu Alp Dağları eteklerinde 2’si Alman vatandaşı olmak üzere 7 kişi çığ altında kalmıştı.

Avusturya'da, 78 yaşındaki bir adam, kar kürediği çatıdan düşerek ağır yaralanmış, 62 yaşındaki bir öğretmenin ise, Mariazeller Bürgeralpe'de kayak yaparken büyük bir kar kütlesine düşerek hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hava sıcaklıklarının eksilere düştüğü Romanya’nın Slatina şehrinde ise, 67 yaşındaki bir adamın donmuş cesedi bir otoparkta bulundu.

Yunanistan'ın başkenti Atina’nın 29 kilometre güneydoğusundaki Keratea’da ise 66 yaşındaki bir kadının cesedi, kötü hava koşulları sebebiyle devrilen bir aracın içinde bulunmuş, araçta olduklarından şüphelenilen 2 kişinin ise kayıp olduğu belirtilmişti.

Yetkililer, soğuk havanın etkisini sürdürmeye devam edeceğini vurgulayarak, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Kaynak: İHA, AP News, Reuters