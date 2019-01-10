ABD-Meksika sınırında altı ekolojik bölge bulunuyor. Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından “kritik tehlike altında” ilan edilen bölgelerde, 62 farklı hayvan ve bitki türü yer alıyor.

İnşa edilmesi planlanan duvarın peyzajı bozacağı, türlerin, eşlerine ve kaynaklara erişmesine engel olacağı tahmin ediliyor.

Araştırmada, duvarın Rio Grande, Colorado ve Tijuana nehirlerinin akışını da bozacağı, bilgisine yer veriliyor.

Aralarında büyük boynuzlu koyun, Meksika gri kurdu, Amerika antilobu gibi hayvanların da olduğu nesli tükenmekte olan 346 tür burada yaşıyor ve yapılması planlanan duvar, bu türlerin yaşam alanlarının yarısını kaybetmesi anlamına geliyor.

Araştırmacılar, duvar için vahşi yaşam geçişlerine imkan verecek alternatifler öneriyor.

Kaynak: Reuters