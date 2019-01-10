Musul polisinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri Musul'un 40 kilometre güneyinde yer alan eş-Şura ilçesinde bir toplu mezar buldu.

Bulunan toplu mezardan 38 cesedin çıkarıldığı ve hepsinin kadın olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, soruşturmada, kadınların terör örgütü DAEŞ tarafından öldürüldüğünün tespit edildiği ifade edildi.

Eş-Şura'da daha önce de toplum mezar bulunmuştu

Irak ordusu, aralık ayında, Musul'un güneyindeki Eş-Şura kasabasında 48 cesedin yer aldığı yeni bir toplu mezar ortaya çıkarıldığını açıklamıştı.

Irak'ta bulunan toplu mezarlar

Birleşmiş Milletler (BM), kasım ayında yaptığı açıklamada, 2014 - 2017 yılları arasında Irak'ın DEAŞ kontrolünde olan farklı kentlerinde, yaklaşık 12 bin kişinin kalıntılarını içeren 200'den fazla toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

Musul'un işgal edilmesi

Irak'ın batısında ilk defa Ocak 2014'te boy gösteren terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te ülkenin ikinci büyük kenti Musul'u ele geçirdi. Örgüt, Musul'dan sonra Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla Kerkük ve Diyala'nın bir kısmında da kontrolü sağladı.

DEAŞ'ın Irak'ta yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu bölgelerde şimdiye kadar 202 toplu mezar bulundu ancak bu sayının binlere çıkmasından endişe ediliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Irak'ta 2014-2017 yıllarında DEAŞ mensuplarıyla girilen çatışma ve şiddet olayları nedeniyle 30 bin sivil hayatını kaybetti, 55 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA, Thebaghdadpost