"Washington yönetimi ile terör örgütü YPG arasındaki ortaklık, Ortadoğu'daki en tuhaf dostluk." Bu ifade, İngiliz The Times gazetesindeki analiz yazısında yer aldı.

Ortadoğu muhabiri Richard Spencer'ın kaleme aldığı yazıda, "ABD için kapitalist, terör örgütü için Marksist-Anarşist çizgide" tanımı yaptı ve eleştirilerde bulundu.

Söz konusu ortaklığın NATO müttefikleri arasında bölünmeye yol açtığını vurguladı.

PKK'nın Suriye'deki iç savaşın kaosundan faydalandığını belirtti.

"DEAŞ karşıtı yakınlaşma eski dost Türkiye'yi kızdırdı"

Yazıda, terör örgütü PKK'nın 2014'te DEAŞ karşısında geri çekildiği dönemde devreye ABD'nin girdiğine dikkat çekildi.

"Düşmanımın düşmanı dostumdur" durumunun ortaya çıktığı ifade edildi.

Ancak Washington'ın bu yaklaşımının daha eski bir dost olan Türkiye'yi kızdırdığı vurgulandı.

PKK ile YPG arasında fark yok

Gazetede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "PKK ile YPG arasında fark yok" sözlerine de atıfta bulunuldu.

Washington'ın "terörist" olarak nitelendirdiği bir örgüte yardım ettiğini söyleyen Erdoğan'ın haklı olduğu vurgulandı.

Kaynak: TRT Haber