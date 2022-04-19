Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 18:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD, Türkiye dahil 90 ülkeye COVID-19 seyahat kısıtlamalarını kaldırdı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Türkiye dahil 90 ülkeyi COVID-19 nedeniyle seyahat edilmemesi gereken ülkeler listesinden çıkardı.
CDC tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin “Seyahat etmeyin” uyarısı olan 4'üncü seviyeden, özellikle aşısız ABD vatandaşlarının gitmesinin önerilmediği 3'üncü seviyeye indirildiği duyuruldu.
Açıklamada ayrıca, 4'üncü uyarı seviyesinin “Özel durumlar/seyahat etmeyin” şeklinde revize edildiği kaydedilirken, bu uyarı seviyesinde şu an listede hiçbir ülkenin bulunmadığı aktarıldı.
3'üncü seviye kategorisinde Türkiye dahil, İngiltere, Fransa, İsrail, Avustralya, Yunanistan, Hong Kong, İtalya, Japonya, Güney Kore, İspanya ve Rusya gibi ülkeler bulunuyor.
Etiketler: ABD Koronavirüs
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