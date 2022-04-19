CDC tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin “Seyahat etmeyin” uyarısı olan 4'üncü seviyeden, özellikle aşısız ABD vatandaşlarının gitmesinin önerilmediği 3'üncü seviyeye indirildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, 4'üncü uyarı seviyesinin “Özel durumlar/seyahat etmeyin” şeklinde revize edildiği kaydedilirken, bu uyarı seviyesinde şu an listede hiçbir ülkenin bulunmadığı aktarıldı.

3'üncü seviye kategorisinde Türkiye dahil, İngiltere, Fransa, İsrail, Avustralya, Yunanistan, Hong Kong, İtalya, Japonya, Güney Kore, İspanya ve Rusya gibi ülkeler bulunuyor.