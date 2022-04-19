İngiltere'de eski sağlık çalışanı olan John Smallwood'a geçtiğimiz yıl yapılan kontrollerde kalp yetmezliği tanısı konuldu.

Doktorlar yaşlı adamı uyanıkken ameliyat etmeye karar verdi.

Zira "kalp yetmezliği" genel anestezi uygulanmasına izin vermeyecek kadar ağırdı.

İnekten alınan çift kalp kapakçığı nakli tıp tarihinde bir ilk

Yapılan lokal anestezi ile ameliyata alınan adama, bir inekten alınan çift kalp kapakçığı nakledildi. 2 saat süren ve başarılı geçen operasyonun tıp tarihinde bir ilk olduğu belirtildi.

Sağlığına kavuşan 74 yaşındaki adam kendisini çok iyi hissettiğini söyleyerek, "Yeniden doğmuş gibiyim. Daha önce yapamadığım her şeyi yapabilecek gibiyim" dedi.

Tıp tarihinde bir ilk kabul edilen "çift kapakçık" operasyonu benzeri durumdaki insanlar için de umut verici.

Bugüne kadar tek kapakçık nakli yapılıyordu. Benzeri operasyonlarda, insan kalbine en yakın olması nedeni ile inek kalbinden alınan kapakçıklar naklediliyor.

Domuzdan insana ilk kalp nakli yapılmıştı

ABD'nin Maryland eyaletindeki domuzdan insana ilk kalp naklinin yapıldığı hasta 2 ay sonra hayatını kaybetti.