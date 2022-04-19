Çalışma ve İstihdam Bakanı ve Senatör Ngige, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresinin (APC) şemsiyesi altında yarışmak istediğini söyledi.

Ngige, devlet başkan olarak seçildiğinde Nijerya için iyi planları olduğunu ifade etti.

Ülkede 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçiminde aralarında Nijerya Devlet Başkanı Yemi Osinbajo, 70 yaşındaki eski Lagos Valisi Bola Tinubu, Ulaştırma Bakanı Rotimi Amechi'nin bulunduğu 7 kişi, APC adına yarışmak istiyor.

Partide, gelecek ay adaylar için ön seçim yapılacak.