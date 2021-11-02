Dörtlü Güvenlik Diyaloğu üyesi ülkeler Avustralya, Japonya ve Hindistan, Rusya ve Çin ile savunma anlaşmaları yaptı.

Dahası Hindistan Rusya'dan S400 orta menzilli hava ve füze savunma sistemi satın aldı.

Bu da Avustralya, Japonya ve Hindistan'ı Washington'un olası yaptırımlarıyla karşı karşıya getirdi.

Yaptırımın önü kesilecek

Üç senatör söz konusu ülkelere yaptırım uygulanmaması için bir yasa tasarısı sundu.

Senatörler yaptıkları ortak açıklamada bu üç ülkeye uygulanacak bir yaptırımın Çin'e karşı oluşturulan birliği zedeleyeceği görüşünde.

Tasarının yasalaşması durumunda Rusya ve Çin'le işbirliği yapmasına rağmen Avustralya, Japonya ve Hindistan yaptırımlardan 10 yıl süreyle muaf tutulacak.

ABD'nin Hasımları ile Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası Rusya, Kuzey Kore ve İran'la savunma alanında alışverişte bulunan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

ABD Kongresi bu kapsamda S-400 alımını bahane ederek Türkiye'ye yaptırım uygulanması yönünde Beyaz Saray'a baskı uyguluyor.

Biden yönetiminin, yaptırımlar konusunda yakında karar vermesi bekleniyor.