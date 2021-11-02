Başbakanlık Basın Ofisi Genel Sekreteri Bertalan Havasi, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Orban'ın, Leyen'e yazdığı mektupta, Avrupa'yı 2015'teki sığınmacı krizinden daha büyük bir krizin tehdit ettiğini belirtti.

Orban mektubunda, ülkesinin AB sınırlarını koruduğunu belirterek, "Bugüne kadar sadece Macaristan kendi ulusal bütçesinden sınır korumasına 590 milyar Macar forintinden (yaklaşık 1,6 milyar avro) fazla harcama yaptı. Macaristan, AB vatandaşlarına ve tüm AB'ye etkili koruma sağladığı kanıtlanan tel örgüyü sınırlara ilk inşa eden ülkeler arasında yer aldı." ifadesini kullandı.

"Macaristan'ın AB'nin sınırlarını korumak için harcadığı insani ve mali kaynaklar göz ardı edilemez"

Macaristan'ın sınır koruma konusunda attığı adımların diğer AB ülkeleri tarafından da örnek aldığına işaret eden Orban, buna örnek olarak, Yunanistan, İspanya, Bulgaristan, Slovenya, Estonya, Litvanya, Letonya ve Polonya'yı gösterdi.

Orban mektubunda, "Macaristan'ın son altı yılda AB'nin dış sınırlarını korumak için harcadığı önemli insani ve mali kaynaklar göz ardı edilemez. Bu nedenle şu ana kadar ilgili kuralları yanlış yorumlayan ve yanlış uygulayan Komisyon'a, Macaristan'ın sınır koruma önlemlerinin masraflarını geri ödemesi için bir kez daha çağrı yapıyorum." ifadesine yer verdi.

Afganistan'daki süreç ile Litvanya, Letonya ve Polonya'nın Belarus ile ortak sınır bölgesindeki olaylar dolayısıyla sığınmacı baskısında azalma beklenmediğini aktaran Orban, Avrupa'nın kendi dış sınırlarını sığınmacılardan koruması gerektiğini sözlerine ekledi.