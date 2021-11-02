Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 22:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-Reuters
Yakalanmamak için nehre atlayan hırsız deniz polisinden kaçamadı
ABD'de çalıntı kamyonetle polisten kaçan adam, köprü üzerinde kaza yaptı. Yakalanmamak için nehre atlayan adamı, deniz polisi yakaladı. Yaşananlar kameralar tarafından kaydedildi.
ABD'nin Florida eyaletinde film sahnelerini aratmayacak bir hırsız-polis kovalamacası yaşandı.
Polis, çalıntı olduğu tespit edilen kamyonetin peşine düştü.
Devriye polisinden kaçan zanlıyı deniz polisi yakaladı
Polis helikopterinin de takibe aldığı kamyonet kontrolden çıktı, bir köprü üzerinde bariyerlere çarptı. Araçtan inen şüpheli, köprünün korkuluklarını aşarak kendini onlarca metre yükseklikten nehre bıraktı.
Kaçma umudu, saniyeler sonra yanına gelen deniz polisleri tarafından suya düştü
ve gözaltına alındı.
Yaşananlar polis helikopterindeki kameralar tarafından kaydedildi.
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