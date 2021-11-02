ABD'nin Florida eyaletinde film sahnelerini aratmayacak bir hırsız-polis kovalamacası yaşandı.

Polis, çalıntı olduğu tespit edilen kamyonetin peşine düştü.

Devriye polisinden kaçan zanlıyı deniz polisi yakaladı

Polis helikopterinin de takibe aldığı kamyonet kontrolden çıktı, bir köprü üzerinde bariyerlere çarptı. Araçtan inen şüpheli, köprünün korkuluklarını aşarak kendini onlarca metre yükseklikten nehre bıraktı.

Kaçma umudu, saniyeler sonra yanına gelen deniz polisleri tarafından suya düştü

ve gözaltına alındı.

Yaşananlar polis helikopterindeki kameralar tarafından kaydedildi.