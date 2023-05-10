ABD: Rusya istihbarat servisine çalışan casus yazılım ağı çökertildi

ABD, casusluk amacıyla kullanıldığını öne sürdüğü Rus yazılım ağı “Snake”'i çökertti.

Amerikan Adalet Bakanlığı, Rus Federal Güvenlik Servisi FSB tarafından aktif olarak kullanıldığı öne sürülen casus yazılım ağının, FBI’ın operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Medusa adı verilen operasyonda, casus yazılımın kendisine zarar verecek şekilde kodlar yazması sağlandı.

Böylece Rusya'nın en gelişmiş casusluk araçlarından biri olduğu iddia edilen yazılım ağı tamamen etkisiz hale getirildi.

Yetkililer, yazılım ağının tekrar aktif hala getirilememesi için de çok sayıda "sanal altyapının" devre dışı bırakıldığını açıkladı.

Yazılım ağının 50'den fazla ülkede bilgisayarlara sızdığı ve bu ülkelerden hassas diplomatik bilgileri çalmak için kullanıldığı belirtililiyor.

Bir NATO ülkesinin de sistemine sızan yazılımların ayrıca teknoloji ve finans alanlarında istihbarat faaliyetleri yürüttüğü ifade ediliyor.

Operasyona ilişkin Moskova'dan açıklama gelmedi, ancak Rusya düzenli olarak siber casusluk faaliyetleri yürüttüğüne ilişkin iddiaları reddediyor.

