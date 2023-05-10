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Dünya
AA 10.05.2023 11:05

Aliyev: Azerbaycan'ı stratejik projenin dışında bırakmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak

Aliyev, Orta Koridor'un Azerbaycan topraklarından geçmesinin Haydar Aliyev döneminde belirlendiğini, bazılarının o dönemde buna karşı çıktığının altını çizdi. Aliyev, "Ne yazık ki bugün bile Azerbaycan'ı bu stratejik projenin dışında bırakmak isteyenler var ama onların hevesleri kursaklarında kalacak" dedi.

Aliyev: Azerbaycan'ı stratejik projenin dışında bırakmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılında Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'dan ulusa seslendi.

Haydar Aliyev'in Azerbaycan'da saygı ve minnetle hatırlandığını belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, ulusal liderin hayatı ve çalışmalarından, Azerbaycan için yaptıklarından bahsetti.

 "Azerbaycan Avrasya'nın ulaştırma merkezlerinden birine dönüştü"

Aliyev, Azerbaycan'ın bugün yürüttüğü politikaların temelinin Haydar Aliyev tarafından atıldığını vurguladı:

"Bugün Azerbaycan Avrasya'nın ulaştırma merkezlerinden birine dönüşmüştür. Haydar Aliyev döneminde Azerbaycan'da 'Avrupa-Kafkasya-Asya Uluslararası Ulaştırma Koridoru' başlıklı büyük uluslararası konferans yapılmıştı. Bugün 'Orta Koridor' dediğimiz projenin temeli o zaman atıldı. Yani bu koridorun Azerbaycan topraklarından geçmesi o yıllarda belirlenmişti. Bazıları bunu istemiyordu. Ne yazık ki bugün bile istemeyenler var. Azerbaycan'ı bu stratejik projenin dışında bırakmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak."

"Başarıların temelinde milli ve manevi değerlere bağlılık var"

Gördükleri tüm işlerin ve başarıların temelinde milli ve manevi değerlere bağlılığın olduğuna vurgu yapan Aliyev, şunları söyledi:

"Bugün dünyanın farklı yerlerinde farklı trendler gözlemleniyor, 'yeni değerler' ortaya çıkıyor. Biz ise geleceğimizi geleneksel değerlere bağlı kalarak çok güçlü milli ve manevi temel üzerine inşa ediyoruz. Genç neslin böyle yetiştirilmesi gerekiyor, biz de genç nesli böyle yetiştiriyoruz. Genç nesil milli ve manevi değerlere bağlı olmalı, edebiyatına, müziğine, sanatına bağlı olmalıdır. Biz dağ üstüne dağ koyan gençler yetiştirdik. Öyle bir nesil yetiştirdik ki onlar uzun yıllar işgal altında kalan topraklarımızı kurtardı."

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İlham Aliyev Haydar Aliyev Azerbaycan Ermenistan
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