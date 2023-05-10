Japonya ve Güney Kore, Kuzey'in füze tehditlerine karşı yeniden bir araya geliyor

Doğu Asya'nın kıyı komşuları Japonya ve Güney Kore, son yıllarda tarihi sorunların olumsuz etkilediği ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945'te "zorla çalıştırılan Koreli işçiler" ile "istismar edilen Koreli kadınlar" iki ülke arasındaki sorunlar olarak biliniyor.

Güney Kore Devlet Başkanlığını 2012-2017'de üstlenen Moon Jae-in döneminde, ekseriyetle savaş dönemi tazminatları kaynaklı sorunlar, ikili ilişkileri olumsuz etkilemişti.

Mayıs 2022'de Güney Kore Devlet Başkanlığını üstlenen Yoon Suk-yeol ile yönetimi, son dönemde Japonya ile "gelecek odaklı komşuluk diplomasisi" vurgusu yapıyor.

Seul hükümetinden yeni öneri

İki lider önce Kasım 2022'de Kamboçya'daki uluslararası bir zirvede buluştu.

Güney Kore, mart ayında "savaş dönemi işçi tazminatlarına" yönelik yeni bir öneri getirdi.

Buna göre, savaş döneminde zorla çalıştırılan işçilerin tazminatı için Seul hükümeti destekli vakıf kurulacak. 1965 mutabakatı uyarınca Japonya'nın "tazminat ödemelerinden" faydalanan Güney Koreli şirketlerden vakfa aktarılacak finansman, Koreli mağdurlara ulaştırılacak.

2018'de ilan edilen Güney Kore Yüksek Mahkemesi kararlarında ise söz konusu tazminatların Japon şirketler tarafından karşılanması gerektiği beyan ediliyordu.

Seul hükümetinin yeni önerisi, Tokyo ile Seul arası ikili ilişkilerde "yeni bir sayfa" olarak tarihe geçti.

Yoon, mart ayında Japonya'nın başkenti Tokyo'ya diplomasi çıkarması yaptı.

Ev sahibi Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Güney Kore lideri Yoon ile zorlu bir stratejik ortamda görüştüklerini ve işbirliğine dayalı ilişkilerin aciliyeti konusunda anlaştıklarını söyledi.

Yoon, "Demokrasinin yanı sıra güvenlik ve ekonomik ittifak açısından evrensel değerleri paylaşıyor, ortak menfaatler izliyoruz. Bu konuda en yakın müttefikiz." dedi.

Görüşmede, 2022'de, bir yıl içinde en fazla sayıda füze denemesi yaparak bölgesel tehdit seviyesini artıran Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programları gündeme geldi.

Tokyo'da görüşme gününün sabahında, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yapması, gözleri, ABD'nin bölgedeki müttefikleri iki ülkenin liderlerinin görüşmesine çevirdi.

Konuk lider Yoon, konuşmasında, görüşmede, iki ülke arası Askeri Enformasyonun Genel Güvenliği Mutabakatı'nın (GSOMIA) normale döndürülmesi talimatı verdiğini açıkladı.

"Tamamen normalleştirilmesini ilan ettim." diyen Yoon, "Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerine karşı iki ülkenin bilgi paylaşması ve yanıt vermesi gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.