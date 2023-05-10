Sosyal medya tarihinin en büyük korsanlığını yapan hacker suçunu kabul etti

Temmuz 2020 Twitter saldırısı, Barack Obama ve Joe Biden'ınkiler de dahil olmak üzere 130'dan fazla hesabı etkiledi.

PlugwalkJoe olarak bilinen 23 yaşındaki Joseph James O'Connor, 70 yıla kadar hapis cezası gerektiren bilgisayar korsanlığı suçlamalarını kabul etti.

Bilgisayar korsanlığı, büyük ölçekli bir Bitcoin dolandırıcılığının parçasıydı.

İspanya'dan iade edilen O'Connor, çok sayıda Twitter hesabını ele geçirdi ve takipçilerinden bir hesaba bitcoin göndermelerini isteyen tweet'ler göndererek paralarını ikiye katlama sözü verdi.

O'Connor, diğer üç adamla birlikte dolandırıcılıkla suçlandı. ABD'li genç Graham Ivan Clark, 2021'de suçunu kabul etti.

Orlando, Florida'dan Nima Fazeli ve İngiltere Bognor Regis'ten Mason Sheppard, federal suçlarla itham edildi.

ABD Başsavcı Yardımcısı Kenneth Polite Jr, yaptığı açıklamada O'Connor'ın eylemlerini "açık ve kötü niyetli" olarak nitelendirdi. "kurbanlarını taciz ettiğini, tehdit ettiğini ve şantaj yaparak önemli duygusal zararlara neden olduğunu" söyledi.

2020'de tahminen 350 milyon Twitter kullanıcısı, platformun en büyük kullanıcılarının resmi hesaplarından şüpheli tweetler gördü.

Bir kripto kampanyasının gerçek olduğuna inanan binlerce kişi bir dolandırıcılığa kandı.

Siber uzmanlar, O'Connor ve diğer bilgisayar korsanlarının hızlı zengin olma planından daha karmaşık planları olsaydı,Twitter saldırısının sonuçlarının çok daha kötü olabileceğini açıklamıştı.