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Dünya
AA 10.05.2023 07:11

Sudan’daki çatışmalarda 700 binden fazla kişi yerinden oldu

Sudan’da devam eden iç çatışmalar nedeniyle 700 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Sudan’daki çatışmalarda 700 binden fazla kişi yerinden oldu
[Fotograf: AP]

Sudan’da devam eden iç çatışmalar nedeniyle evlerinden ayrılan kişilerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, Sudan’da çatışmaların başladığı 15 Nisan’dan bu yana 700 binden kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde ülkede yerinden edilen Sudanlı sayısının 340 bini aştığı söylenmiş, 150 binden fazla kişinin sınırı geçtiği ve bu sayıların daha da artabileceği ifade edilmişti.

Ne olmuştu?

Sudan'da 15 Nisan’da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında çatışmalar başlamıştı.

El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

Sudan’daki iç çatışmalarda yapılan son açıklamada can kaybı 550'ye, yaralı sayısı ise 4 bin 926’ya ulaştı.

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