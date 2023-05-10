Rusya'da orman yangını: Ölü sayısı 21'e yükseldi

Rusya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ural bölgesinde çıkan yangınlar nedeniyle yüzlerce ev zarar gördü.

Çok sayıda kişi evlerinden tahliye edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Rus yetkililer yangınların bazılarının kundaklama sonucu çıkmış olabileceğini belirtti.

Kazakistan sınırındaki Kurgan bölgesinde 46 şüpheli tespit edildi. 7 kişiye karşı dava açıldığı kaydedildi.

Suçlananlardan bazılarının 18 yaşından küçük olduğu belirtiliyor. Kundaklamaların nedeniyse henüz bilinmiyor.

Rusya'daki orman yangınlarında artış

Orman yangınları Kurgan ve Tümen bölgelerinde geçen ay çıkmıştı.

Rusya'da son yıllarda orman yangınlarında artış yaşandı. 2021'de yaklaşık 19 milyon hektarlık ormanlık alan tahrip olmuştu.

Bunlar, Rusya'daki bugüne kadarki en büyük orman yangınları olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl ise orman yangınlarından çıkan duman, başkent Moskova'ya da ulaşarak hava kirliliğine neden olmuştu.